La Foire de Beaucroissant revient (enfin) en 2022, découvrez les dates des éditions de printemps et d'automne

Après deux ans sans Foire de Beaucroissant pour cause de pandémie de Covid-19, la grande foire agricole iséroise revient en 2022 avec une édition au début du printemps et une à la rentrée scolaire.

La prochaine Foire de Beaucroissant, en 2022, aura bien lieu, mais plus tôt que prévu. Pour la foire de printemps, ce sera les 2 et 3 avril 2022, afin de ne pas tomber en pleine élection présidentielle. L'an prochain, nous irons en effet voter les 10 et 24 avril 2022.

Cette foire, la plus petite et la plus "jeune" puisqu'elle a été lancée en... 1836, attire chaque année entre 200.000 et 250.000 visiteurs. L'an prochain, vous pourrez y retrouver le marché forain, les volailles, oiseaux d'agréments et autres rongeurs, ainsi qu'une section pour les éleveurs de chiens et le traditionnel emplacement des tracteurs.

Parmi les nouveautés, un marché aux plantes de printemps, des stands pour une quinzaine d'artisans créateurs locaux. La foire au bétail se tient comme chaque année le samedi.

Quelques incertitudes sur l'organisation et les consignes sanitaires

On connaît aussi les prochaines dates de la foire d'automne, la plus importante et la plus ancienne; son origine remonte à... 1219 ! Elle accueille chaque année 1.500 exposants, 80 bars et restaurants et, en 2022, près d'un million de visiteurs sont attendus. Elle aura lieu les 9, 10 et 11 septembre 2022.

Comme chaque année, la foire au bétail aura lieu le vendredi, jour de l'inauguration. C'est un évènement essentiel dans la vie économique agricole. Vous y trouverez aussi une foire aux chiens et une foire aux volailles et autres petits animaux, une section matériel agricole et travaux publics, une section habitat et une partie dédié à la fête foraine.

Ces deux dernières années, la plus vieille foire de France n'avait pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire et les quatre éditions (deux de printemps et deux d'automne) avait été annulées. Pour cette année 2022, quelques incertitudes demeurent sur l'organisation et les consignes sanitaires, mais le maire de Beaucroissant, Antoine Reboul, affirme, dans un communiqué, travailler "à vous accueillir début avril, dans l’anticipation et l’adaptation des consignes sanitaires".