La foire de Sedan ouvre ses portes ce jeudi

La foire de Sedan démarre ce jeudi avec la foire agricole et forestière. Vendredi, ça sera le coup d'envoi de la foire commerciale. Pendant 5 jours, près de 250.000 visiteurs sont attendus pour cette 82e édition. 600 exposants ont fait le déplacement.

Pour la première fois cette année, la foire de Sedan tombe en même temps que la foire de Châlons en champagne, l'autre grande foire de champagne ardenne. Mais Pierre Alexandre Vallée, président de l'Union commerciale et industrielle de Sedan, et organisateur de l'évènement : "ça n'empêchera pas les visiteurs de venir, en revanche c'est au niveau des exposants que ça risque d'être plus compliqué car justement, ils sont aussi sur la foire de Châlons". Près de 250.000 visiteurs sont attendus ces 5 prochains jours.

Cette année, la sécurité a été considérablement renforcée en raison du risque terroriste. Les 5 entrées de la foire de Sedan seront sécurisées et une trentaine de personnes au total sont mobilisées. Sur un budget global de 350.000 euros , la sécurité représente 55.000 euros.

La foire de Sedan, une vitrine pour les commerçants locaux

D'après une étude de la chambre de commerce et d'industrie , 30% des locaux commerciaux sont inoccupés à Sedan alors pour Pierre Alexandre Vallée, la foire c'est justement l'occasion de faire vivre les hôtels et les restaurants de la ville. Les commerçants aussi peuvent se réjouir de l'attractivité économique durant cet événement.

Aller à la foire de Sedan, c'est aussi faire un geste solidaire

Cette année, les visiteurs de la foire pourront trouver des urnes pour collecter des fonds et soutenir ainsi les ex-salariés d'Ardenne Forge, à qui la justice demande de rembourser une partie de leurs indemnités de licenciement. "Un geste citoyen" pour l'organisateur de la foire de Sedan. C'est le président de l'association des indignés d' Ardennes Forge qui a contacté Pierre Alexandre Vallée et il a tout de suite répondu présent. Les urnes seront tenues par des associations sportives du département et "on espère que le sort des anciens salariés d'Ardennes Forge sensibilisera le grand public" conclut le président de l'union commerciale et industrielle de Sedan.

