La foire à l'ail : toujours autant de gens mais de moins en moins d'ail

La traditionnelle foire à l'ail et au basilic a lieu mercredi dans les rues du vieux Tours. L'occasion pour les passants de sentir ou goûter l'un ou l'autre, mais la profession disparaît dans le département, et les marchands d'ail sont de moins en moins nombreux.

Cette année sur 192 commerçants présents à la foire à l'ail et au basilic, il y aura seulement 27 marchands d'ail et 12 de basilic... Un constat qui reflète la situation actuelle de la profession. Nadège Gambier est l'une des dernière productrice d'ail d'Indre et Loire. Elle travaille à la Chapelle-sur-Loire avec son mari, et confirme de la production d'ail s'est fortement réduite.

Ça se perd, tout simplement, c'est beaucoup de travail pour pas grand chose

"On continue l'ail mais on réduira de plus en plus de toute façon." Pour Nadine Gambier et son mari la production d'ail est de moins en moins rentable, ce qui explique la disparition de nombreux producteurs. Le couple fait tout à la main là où des plus grosses exploitations travaillent sur des machines, beaucoup de travail et beaucoup de main d'oeuvre. Le couple de producteurs participe aujourd'hui à la foire à l'ail.

