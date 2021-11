La forêt périgourdine présente sur près de la moitié de la surface de la Dordogne

C'est simple, avec plus de 418 mille hectares de bois en Dordogne, la forêt recouvre 45% de la superficie du département. Et ça continue de pousser puisque cette surface boisée a doublé en 15 ans. Les feuillus ( chênes et châtaigniers) se taillent la part du lion puisqu'ils représentent plus de 78% de la forêt. Le reste est fait de résineux, des pins maritimes ou sylvestres.

139 000 hectares de bois ont été sciés en Dordogne en 2018 © Radio France - Valérie Déjean

En Dordogne, la forêt est très morcelée puisque sur un peu plus de 90 000 propriétaires, près de 70 000 ne possèdent pas plus de 4 hectares. 750 hectares sont reboisés chaque année. Et quand on replante, c est du résineux à 80% plus vite rentable

810 600 mètres cube de bois ont été récoltés en Dordogne en 2019 © Radio France - Valérie Déjean

Les bois du Périgord pèsent lourd sur l'économie. Cela représente 4000 emplois salariés pour un chiffre d'affaires de 950 millions d'euros. Près de 356 000 mètres cube partent en bois d'œuvre, 309 000 pour l'industrie et la pâte à papier. 145 600 pour le bois énergie.

Mais au delà de cette approche financière de la filière, la foret en Périgord constitue le refuge de 120 espèces d'oiseaux, 73 de mammifères et c'est aussi une piégeuse de carbone, qui nous offre un second souffle. Aujourd'hui 96 300 hectares de cette forêt sont classés PEFC une certification forestière privée qui travaille à la gestion durable des forêts.