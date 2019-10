La fourme de Montbrison en fête durant deux jours

Les journées de le fourme et des cotes du Forez battent leur plein tout au long de ce weekend et hier dans les allées le public est une fois encore au rendez-vous

Montbrison, France

Entre l’étable sur l'allée principale et les exposants des deux halls couverts l'ambiance est à la convivialité autour des assiettes et des verres.

et pas de bonne fourme sans bon lait , ici une vache de race Ferrandaise © Radio France - Yves Renaud

Autour des différents stands tournés vers les produits agricoles on discute aussi beaucoup sur ce salon de l'attitude de Donald Trump, le président américain, qui continue de menacer les exportations agricoles françaises aux USA. Et on parle beaucoup de solidarité du monde paysan a ce sujet

Je peux pas être d'accord avec les mesures de rétorsion prises sur les produits issus de l'agroalimentaire français, même si la fourme n'est pas directement concernée, puisque nous n exportons pas aux USA, en tout cas pas encore. Didier Larroucou, responsable de la fromagerie du Pont de la Pierre à Saint-Bonnet-le-Courreau.

La fourme à déguster avec les conseils des producteurs présents © Radio France - Yves Renaud

Et la fourme vedette incontestée du salon est aussi au centre de toutes les conversations.

La fourme un produit AOP à succès Copier

France bleu partenaire de cette 57eme édition vous accueille encore aujourd’hui dans le grand hall des produits