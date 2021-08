La France doit revoir ses critères d'attribution des quotas de pêche, selon une décision de justice

La plainte date de 2017. Anne-Marie Vergez, pêcheuse à Saint Jean-de-Luz, au nom de la plate-forme de la petite pêche artisanale française, porte plainte contre la France. Plusieurs associations se sont regroupées pour dénoncer que le seul critère de l'antériorité soit retenu au moment de répartir entre les bateaux les quotas de pêche au thon rouge. Les associations n'en démordent pas : la PCP, la politique européenne de la pêche impose d'autres critères depuis 2012. Les méthodes de pêche sélective, l'impact environnemental, social aussi pour les ports, doivent peser dans la balance.

Il a fallu le temps de la Justice, l'instruction, puis le procès à Montpellier en juin dernier, et enfin la décision rendue ce mois de juillet. Le tribunal de Montpellier donne raison à la plate-forme de la petite pêche artisanale française et aux autres associations. Pour Anne-Marie Vergez, aujourd'hui retraitée, "la guerre est loin d'être gagnée. On a gagné un combat dont les pêcheurs devront se servir, c'est comme un outil qu'ils ont entre leurs mains". Les "petits métiers" ont des méthodes plus sélectives, pêchent moins mais sont moins rentables. Mais depuis des années, les organisations professionnelles (OP) soulignent que seule l'antériorité compte pour répartir les autorisations de capture.

Anne-Marie Vergez: "Les pêcheurs peuvent dire non, c'est pas vrai, c'est pas seulement l'antériorité qui compte".

Barrage pour les nouveaux pêcheurs

"Pour les nouveaux entrants, c'est toujours impossible, forcément, d'avoir accès à des quotas, puisqu'ils n'ont pas d'antériorité", dénonce la pêcheuse luzienne. La plainte portait sur les quotas de thon rouge, mais elle s'étend aux autres espèces. La France a maintenant deux mois pour faire appel de cette décision. Il reste aujourd'hui moins d'une centaine de pêcheurs sur toute la côte labourdine.