La France interdit aux bateaux de pêche britanniques de débarquer dans certains ports dès mardi prochain

La France va interdire aux bateaux de pêche britanniques de débarquer dans des ports français à partir de mardi prochain, annonce le ministère de la Mer ce mercredi dans un communiqué, dans le contexte de discussions entre la France, la Commission européenne et le Royaume-Uni pour l’obtention des licences de pêche après le Brexit.

"Au cours des derniers mois, le Gouvernement a entrepris de nombreuses actions afin d’exiger des Britanniques des réponses sur le nombre, les dates et la méthodologie de la délivrance de ces licences", explique le communiqué.

"Malgré 10 mois d’intenses discussions, le gouvernement britannique n’a toujours pas respecté sa signature, aussi, à compter du 2 novembre, le gouvernement adoptera des mesures ciblées", parmi lesquelles une "interdiction de débarquement des navires de pêche britanniques dans les ports désignés", un "renforcement des contrôles sanitaires et douaniers", des "contrôles systématiques de sécurité des navires britanniques" et un "renforcement des contrôles des camions à destination et en provenance du Royaume-Uni."

"Une deuxième série de mesures est en cours de préparation. La France n’exclut pas, dans ce cadre, de revoir l’approvisionnement énergétique fourni au Royaume-Uni. Aucun autre sujet de coopération européenne avec le Royaume-Uni ne pourra progresser sans rétablir la confiance et appliquer pleinement les accords signés", termine le communiqué.