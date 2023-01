La France renonce à autoriser les néonicotinoïdes pour les semences de betteraves

Le ministre français de l'Agriculture Marc Fesneau annonce ce lundi renoncer à une mesure dérogatoire autorisant l'usage d'insecticides néonicotinoïdes pour protéger les semences de betteraves sucrières, après une décision de la justice européenne jugeant illégale ces dérogations pour ces substances toxiques pour les abeilles.

ⓘ Publicité

"Je n'ai aucune intention de balader les agriculteurs et en particulier ceux qui sont inquiets", a déclaré le ministre lors d'un point presse à Paris. Le gouvernement ne proposera donc pas une "troisième année de dérogation sur l'enrobage des semences de betteraves, c'est terminé pour cet élément-là, la décision de la Cour de justice (européenne) est suffisamment puissante pour ne pas instabiliser encore plus le système".

À lire aussi Pesticides : la justice européenne bannit les dérogations sur les néonicotinoïdes, accordées aux betteraviers

Cette décision était redoutée par les producteurs picards. "C'est bien sûr une mauvaise nouvelle car aujourd'hui on n'a pas de solution contre ce virus de la jaunisse de la betterave qui va avoir des conséquences très importantes sur les rendements" réagissait vendredi 20 janvier Fabien Hamot , le président de la CGB de la Somme, qui représente les 2.800 producteurs du département, après la décision la Cour de justice de l'Union Européenne. Dans son arrêt, la CJUE demandait à plusieurs états européens, dont la France, de cesser les dérogations à l'utilisation des néonicotinoïdes.

"Une très bonne nouvelle", pour l'association Générations Futures

L'association Générations Futures, de son côté, se félicite de cette annonce. Une "très bonne nouvelle pour la biodiversité, pour les pollinisateurs, les abeilles. Effectivement, on se réjouit, c'est une très bonne chose", réagit François Veillerette, son porte-parole. "On aurait pu sans doute ne pas en arriver là, ne pas prendre ces deux années de dérogation qui ont quand même déversé des quantités importantes de néonicotinoïdes dans l'environnement, si on nous avait écouté, puisqu'on prévenait déjà qu'il y avait un problème avec cette dérogation. Mais on ne va pas bouder aujourd'hui notre plaisir de voir ces produits interdits", poursuit-il, contacté par France Bleu Picardie.