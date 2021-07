La France va devenir le premier pays au monde à interdire le broyage et le gazage des poussins mâles, révèlent ce dimanche 18 juillet franceinfo et Le Parisien. Cette interdiction prendra effet au 1er janvier prochain.

La France va interdire le broyage et le gazage des poussins mâles en 2022

Le broyage et le gazage des poussins vont être interdits en France [photo d'illustration].

Terminé le broyage et le gazage des poussins mâles en France. En 2022, cette pratique consistant à sacrifier ces poussins non rentables va être interdite dans le pays, dès le 1er janvier, a annoncé le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, à franceinfo et au Parisien, ce dimanche 18 juillet. Son prédécesseur, Didier Guillaume, avait expliqué fin 2019 que les procédures allaient être lancées. La France sera ainsi le premier pays au monde à interdire la pratique.

Julien Denormandie, avec son homologue allemand, va tenter de convaincre les autres ministres européens de lui emboîter le pas lors du Conseil européen "Agriculture et pêche" prévu ce lundi.

"Des pratiques d'un ancien temps"

Chaque année, 50 millions de poussins mâles sont gazés ou broyés. Ils sont considérés comme non rentables car seules les femelles, futures poules pondeuses, sont gardées. "Des pratiques d'un ancien temps", dénoncent depuis longtemps les militants de la protection animale et les associations de consommateurs.

A partir de 2022, seule la technique dite du sexage in ovo sera autorisée, en accord avec l'interprofession. Elle permet de déterminer le sexe de l'animal à l'intérieur même de l'œuf. Les éleveurs devront donc s'équiper de couvoirs spécifiques avant l'an prochain ou avoir au minimum passé commande de cet équipement. L'Etat va mettre 10 millions d'euros sur la table, dans le cadre du plan de relance, pour aider les élevages à s'équiper. Une tolérance sera par ailleurs accordée pendant le premier trimestre 2022.