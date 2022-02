La fromagerie Delin lance une brique de lait "100% Côte-d'Or"

Et vous, est ce que vous savez d'où vient le lait qui est dans votre café vos céréales ou votre chocolat chaud ? Bientôt on pourra avoir du lait 100 % Côte-d'Or sur la table du petit déjeuner C'est la promesse de la fromagerie Delin, de Gilly-lès-Cîteaux. Elle va commercialiser à partir de la fin avril une brique de lait, élaborée uniquement avec des vaches du département. Cette brique de lait est présentée en avant première ce mardi 1er mars à 10H au salon de l'agriculture à l'occasion de la journée 100 % Côte-d'Or.

"On a déjà sorti un lait Bourgogne-Franche-Comté, mais on veut aller plus loin" précise Philippe Delin, le patron de cette fromagerie qui compte aujourd'hui 105 employés. "Nous avons passé un contrat avec six éleveurs laitiers du département, et à partir de la fin avril nous serons en mesure de commercialiser une brique de lait 100% Côte-d'Or."

Un meilleur revenu pour les agriculteurs

Cette brique de lait sera dévoilée en avant-première à l'occasion de la journée Côte-d'Or au Salon de l'Agriculture. "On la trouvera dans les épiceries, les grandes surfaces du département" précise Philippe Delin. "Sur le pack, on verra une photo du producteur et de ses vaches. Ce lait partira de notre usine au prix de 75 centimes pour être vendu au consommateur 90 centimes à un euro selon la marge des magasins. Sur ce prix 44 centimes seront reversés à l'agriculteur, ce qui est mieux que la moyenne des prix payés 36-37 centimes aux producteurs."

"On compte commercialiser sur la première année un million de litres de lait et monter ensuite jusqu'à trois millions de litres. Déjà, des producteurs viennent taper à notre porte pour nous demander de prendre leur lait. On a des candidats" sourit Philippe Delin.

Philippe Delin a déjà misé sur la marque Côte-d'Or pour un de ses fromages © Radio France - Olivier Estran

6 millions d'euros pour une nouvelle chaine de production

Pour l'instant, à Gilly-lès-Cîteaux, la fromagerie Delin transforme, comme son nom l'indique, le lait en fromage. Pour le mettre en brique, il faut créer un nouvel atelier. "On investit près de six millions d'euros. Il nous faut un stérilisateur et une "conditionneuse", ces deux matériels sont très chers. Ensuite, il faut construire un nouveau bâtiment de 1500 mètres carrés dans lequel ce lait sera conditionné. Cette construction va nous prendre plusieurs mois et sera terminé dans un an, en janvier ou février 2023. En attendant, notre lait sera envoyé en Charente pour être mis en brique dans une laiterie qui correspond à nos exigences, puis il reviendra pour être commercialisé ici."

La crise Covid a rapproché les consommateurs des circuits-courts et la fromagerie Delin en a profité avec un chiffre d'affaires en hausse de 18% sur l'année 2021. Cette nouvelle production de lait va créer entre 5 et 10 emplois pour la partie conditionnement et distribution. La Fromagerie Delin possède des sites de production à Gilly-lès-Cîteaux, Nuits-Saint-Georges, Chevillon (Haute-Marne), Lizines (Seine-et-Marne) et la laiterie de Bourgogne à Sainte-Marie-la-Blanche.