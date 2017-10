La fronde des pêcheurs Havrais contre une réglementation sur la vente de la coquille Saint-Jacques

Des pêcheurs du quartier Saint François au Havre ont lancé une pétition la semaine dernière pour continuer à proposer à leurs clients des coquilles Saint-Jacques épluchées en barquette. Depuis 2004, les pêcheurs peuvent vendre leurs produits directement aux consommateurs mais sans les transformer..

Depuis la semaine dernière, une pétition est posée sur le bord des étales de certains pêcheurs sur le marché aux poissons du quartier Saint-François au Havre. Une pétition pour continuer à proposer à leurs clients des coquilles Saint-Jacques épluchées en barquette, pour ne pas à avoir à le faire soit-même. Les Affaires Maritimes, disent-ils, veulent leur interdire cette pratique, du moins à l'avance (le matin de la pêche par exemple) afin que la mise en barquette soit faite devant le client, à sa demande. Mais ce que les pêcheurs oublient de dire, c'est que c'est la loi depuis 2004 et donc régulièrement les contrôleurs des Affaires Maritimes font ce rappel, ce qui fut le cas récemment sur le petit port de pêche du Havre...

On ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain, on devrait arrêter d'éplucher"- Roxanne, vendeuse de poissons

La réglementation date de 2004 et les contrôleurs passés la semaine dernière ont fait un petit rappel à la loi... ce qui a déclenché la fronde des pêcheurs. Mathieu Escafre est le directeur adjoint de la direction des territoires et de la mer en Seine-Maritime :

Il y a la loi et les us et coutumes..." Mathieu Escafre de la DDTM 76