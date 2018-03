Ravenoville, France

Chaque année, la Garde républicaine renouvelle une partie de ces 460 chevaux. Elle en achète une quarantaine par an pour remplacer ceux qui partent à la retraite, vers l'âge de 18/20 ans. Sur ces 40 chevaux, près de la moitié chaque année sont issus d'élevages manchois.

"Nous recherchons des chevaux de 3 ans, de beaux modèles avec de l'aplomb, des membres solides car 70% de nos missions sont des missions de sécurité publique, sur terrain dur, sur du bitume ou des pavés, dans les villes", explique le colonel Philippe Delapierre qui commande le régiment de cavalerie de la Garde républicaine.

Les chevaux sont examinés par le vétérinaire de la Garde républicaine © Radio France - Lucie Thuillet

C'est un bon débouché pour nous

Deux fois par an, le groupement des éleveurs de Sainte-Mère-Eglise présente des chevaux issus des élevages du secteur. Le colonel, un technicien et le vétérinaire de la Garde les inspectent sous toutes les coutures, lors d'un rapide examen clinique, puis au trot, au galop et lors de sauts. Ce jeudi 15 mars à Ravenoville, sur les 15 chevaux présentés, la Garde en a retenu 8.

"Ces chevaux sont vendus en moyenne entre 5500 et 6500 euros, c'est un bon débouché pour nous", explique Jacques Hamel le président du groupement des éleveurs de Sainte-Mère-Eglise. " Ce sont de jeunes chevaux, qui n'ont pas les qualités sportives suffisantes pour devenir de futurs cracks, ajoute le cavalier Ludovic Bellée, donc c'est une belle porte de sortie !"

Les chevaux retenus partiront dans un mois à Paris pour faire des radios et des examens plus approfondis. C'est seulement à ce moment-là que la vente définitive sera actée.