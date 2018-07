Pendant trois heures, le 30 juin, les gendarmes et les inspecteurs de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ont patrouillé ensemble sur la Loire et ses rives, dans le secteur d'Amboise. L'occasion de faire de la prévention, mais aussi de constater quelques infractions.

Indre-et-Loire

L'opération s'est déroulée à la fois sur la terre et sur l'eau : le 30 juin, en fin d'après-midi, huit gendarmes et six inspecteurs de l'ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) ont mené un contrôle coordonné de trois heures, sur la Loire et ses rives, dans le secteur d'Amboise. Trois voitures et deux bateaux ont été utilisés.

Rappeler aux usagers les règles en vigueur sur le fleuve et son rivage

Le premier objectif de cette opération, c'est de faire de la prévention auprès des usagers de la Loire, souvent peu conscients des risques de noyade ou des interdictions liées au classement Natura 2000 de cette zone (interdiction de camper, de faire des feux, ou d'aller en voiture dans certains secteurs).

Durant leur patrouille, les agents ont également constaté cinq infractions pour pêche illicite ou braconnage, et une infraction pour enlèvement de sable dans la Loire.