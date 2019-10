La Gironde a son sel, les Dunes de sel du Bassin d'Arcachon

Gironde, France

Le sel du Bassin d'Arcachon, un sel girondin qui s'ajoute donc, aux productions de la côte Atlantique : Guérande, Noirmoutier, Ré, Oléron, production saline ou marais salant. L'histoire de cette idée de développer une activité saline est assez cocasse. Sandie Roche et son compagnon passent beaucoup de leurs loisirs en milieu naturel, au bord de l'océan, lui est amateur de kitesurf.

C'est au retour d'une session de kitesurf que l'idée de produire du sel marin est née, d'une plaisanterie comme le raconte Sandie Roche, créatrice de l'entreprise saline sur le Bassin d'Arcachon.

Pour cette production saline située dans le Bassin d'Arcachon, il s'agit de prélever des eaux du secteur Meyrans, puis de filtrer ces eaux, pour l'acheminer vers le laboratoire. Pour récupérer ce sel, il faut dans un premier temps faire bouillir l'eau. Ensuite la saumure est placée dans des bacs de cristallisation et les cristaux peuvent se former en pyramides.

Explications de cette technique de récupération de sel dans les eaux du Bassin d'Arcachon avec Sandie Roche, créatrice de cette entreprise existante seulement depuis dix mois, seulement deux mois au niveau de la commercialisation.

C'est la forme pyramidale des cristaux qui a donné le nom de dunes du Bassin d'Arcachon. La fleur de sel est commercialisée en version nature ou au bois de hêtre, ce qui lui apporte un goût fumé. Parmi les distributeurs actuels, vous trouvez le Comptoir Arcachonnais (rue gambette Arcachon) ou le Comptoir Bordelais (rue des Pilliers de Tutelles), ou encore l'Épicerie "Le sens du goût" (Avenue Pasteur à Andernos-les-Bains). La production de sel en France représente plus de 133 kilos par seconde en France, plus de 4,2 millions de tonnes de sel par an.