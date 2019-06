La grêle a détruit une partie du vignoble d'Apremont en Savoie

En moins d'une heure, l'orage de grêle qui s'est abattu sur la région ce samedi a détruit une partie des vignes du secteur d'Apremont (Savoie). Certains viticulteurs ne feront aucune récolte cette année, et peut-être pas l'année prochaine.

Les raisins et même les bois des vignes sont touchées

Savoie, France

Il a suffi de quelques minutes seulement, comme à chaque fois avec la grêle. Ce samedi 15 juin, vers 16 heures, un orage très violent s'est abattu dans le secteur d'Apremont et du Granier en Savoie.

"Des trames de grêle ont impacté tout le vignoble sur le Granier", explique Yannick Uchet qui est lui-même viticulteur et président des vins d'Apremont. Le secteur le lus touché par les dégâts est celui de Saint-Baldoph et Saint-Jeoire-Prieuré. "On a l'impression qu'on est en hiver dans les vignes", explique le viticulteur.

"Il y a de nombreux secteurs où il y aura zéro récolte"—Yannick Uchet, viticulteur

A saint-Jeoire justement, Yannick Uchet s'est rendu sur ses vignes en fin de journée : "La récolte 2019 va être nulle et celle de 2020 est très compromise car les bois sont touchés", explique le professionnel.

"La récolte 2019 est anéantie... et peut-être même la récolte 2020. C'est un carnage"—Yannick Uchet