La grêle a fait de gros dégats sur des oliveraies des Baux-de-Provence

150 mm d'eau en deux heures sur les Alpilles. Un peu moins de trois mois de précipitation. Le ciel s'est déchiré ce mercredi après-midi. Jusqu'à la tombée de grêle très localisée. Laetitia et Gilles Citi, oléiculteur du Mas de Cayol, s'étaient lancés le défi il y a cinq ans de cultiver cette parcelle bio au pied du château des Baux-de-Provence. Et un an pour préparer une récolte qui s'annonçait compliquée en raison de la sécheresse de cet été brûlant 2022. Au lendemain de la catastrophe météo, Gilles Citi constate les dégâts : "En une heure, on a tout perdu ! Déjà, les coulées de boue, c'était difficile. Et puis la grêle... c'était la fin de la corrida". Son épouse Laetitia évoque une double calamité : "On souffrait déjà de la sécheresse. A cause de ça, on manquait d'olives de toute façon".

Gilles Citi : "En une heure, on a tout perdu" Copier

Des olives criblées © Radio France - Célestin Navarro

Des olives piquées d'impacts de grêle, des petites taches noires sur des olives encore bien vertes. C'est ce que découvre Olivier Roman, oléiculteur pour le verger des Baux. Sa parcelle de 7 hectares est touchée. "Il y a encore un mois et demi à attendre pour la récolte. Je pense qu'il ne restera pas grand-chose."

"On a un métier de passion. On repartira. Avec le soleil" - Gilles Citi

Gilles Citi essaie de positiver : "On a un métier de passion. C'est nous, les agriculteurs, qui faisons les paysages des Baux. Mais il faut arriver à en vivre. On repartira demain avec le soleil". Il commence déjà à reboucher les tranchées causées par la boue, en espérant une meilleure récolte en 2023.