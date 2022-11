La grippe aviaire aux portes du Cher, des élevages sous surveillance

Une zone de contrôle temporaire est donc mise en place dans un périmètre de 20 kilomètres jusque dans le Cher depuis lundi soir. Toutes les volailles à plumes doivent y être maintenues enfermées ou alors protégées par des filets si elles restent en extérieur. Les marchés sont interdits et seuls les mouvements d'animaux testés sont possibles... Des mesures qui se mettent peu à peu en place. Si les élevages les plus importants, ont effectivement confiné leur volailles, cela ne se fait pas sans questionnement : certains éleveurs ne peuvent plus respecter leur cahier des charges qui garantit des animaux élevés en liberté, d'autres n'ont pas les surfaces nécessaires pour confiner sur une longue période leurs animaux. Comme cette productrice de foie gras, complétement dépitée, qui se demande bien comment garder ses 400 canards enfermés. Certains vont demander des dérogations pour laisser courir leurs animaux, tout en les testant régulièrement.

Dans cet élevage de Culan, les poules pondeuses sont désormais enfermées. © Radio France - Michel Benoit

Quant aux particuliers, qui possèdent une petite basse-cour, ils ne sont pas très pressés d'enfermer leurs poules et autres canards : " C'est pour avoir des oeufs et un peu de viande " explique Jean-Pierre, près de Culan. " Evidemment, on se soumettra à cet arrêté préfectoral, mais contraint et forcé. Les animaux qui sont habitués à des parcours herbeux, ils sont malheureux quand on les laisse enfermés. Ils pondent moins. Parfois la cohabitation est difficile : des poules peuvent se piquer entre elles, à coups de bec, jusqu'à la mort. "

Certaines volailles continuent de courir librement © Radio France - Michel Benoit

Reste la possibilité de poser des filets au dessus des enclos, mais la FDSEA du Cher n'y est pas très favorable : " Les filets empêchent les oiseaux sauvages de venir manger dans les enclos des élévages, mais ça n'empêche pas les fientes au sol " prévient Alexandre Cerveau, responsable de la section avicole. " Il faut passer par un confinement des élevages. C'est le plus efficace, même si ce n'est pas simple pour les éleveurs. Je ne pense pas qu'il y aura de dérogations accordées__. Cela ne serait pas raisonnable. Et surtout, il faut appliquer les mesures de bio-sécurité. Elles sont essentielles. L'éleveur doit se changer avant d'entrer dans son élevage pour ne pas infecter les lieux. J'ai peur que la grippe aviaire n'arrive dans le Cher. Elle est déjà dans le Loiret et en Indre et Loire. C'est pourquoi, il faut être très vigilant. " L'arrêté préfectoral impose l'obligation pour les particuliers de ces dix-sept communes du Cher de déclarer leur basse-cour en mairie. Tout cadavre d'oiseau sauvage doit également être signalé aux autorités pour être autopsié. Voici les 17 communes concernées : AINAY-LE-VIEIL, LA CELETTE, CHARENTON-DU-CHER, COLOMBIERS, COUST, CULAN , DREVANT, ÉPINEUIL-LE-FLEURIEL, FAVERDINES, LA GROUTTE, LOYE-SUR -ARNON, LA PERCHE, SAINT-CHRISTOPHE-DE-CHAUDRY, SAINT-GEORGES-DE-POISIEUX, SAINT-VITTE, SAULZAIS-LE-POTIER, VESDUN.