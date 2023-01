La grippe aviaire de retour dans les Landes, un élevage de canards touché près de Peyrehorade

C'est une annonce que redoutait toute la filière du canard gras dans les Landes : la grippe aviaire est de retour dans le département. Le virus a été détecté dans un élevage de canards de Cagnotte, commune située à 7 kilomètres au nord de Peyrehorade. Dans la nuit de ce samedi 21 au dimanche 22 janvier, la préfecture des Landes a publié sur internet un arrêté pour désigner un périmètre réglementé autour de l'élevage infecté. Une zone de protection, incluant six communes (Peyrehorade, Cagnotte, Belus, Cauneille, Orthevielle et Saint-Lon-les-Mines) a été mise en place. On ne sait pas, à ce stade, si des abattages sont ordonnés dans ces six communes.

ⓘ Publicité

Une zone de surveillance incluant 21 autres communes (dont Pouillon, Bénesse-lès-Dax, Port-de-Lanne ou Sorde-l'Abbaye) a par ailleurs été mise en place. A l'intérieur de ces zones, les mouvements d'animaux y sont limités et les règles sont très strictes pour les éleveurs de canards. Les autorités veulent ainsi éviter une propagation du virus.

Il s’agit du premier cas de la saison dans un élevage landais. Alors que la grippe aviaire se répand depuis plusieurs mois un peu partout en France, et notamment depuis quelques jours dans le Gers, le département des Landes restait jusqu'alors épargné. Cela n’est plus le cas.

Suspicion à Saint-Sever

Par ailleurs, il y a une suspicion d’un deuxième cas dans les Landes, dans un élevage de canards de Saint-Sever, après un premier test qui est revenu positif ce samedi. Des analyses complémentaires sont actuellement en cours pour savoir s'il s'agit réellement du virus hautement pathogène de l'influenza aviaire. Les résultats sont attendus dans les toutes prochaines heures.