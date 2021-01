La grippe aviaire est déjà certainement en Pays Basque selon un responsable agricole

"Il y a déjà deux foyers les Pyrénées-Atlantiques, quatre suspicions, dont quelques suspicions en Soule..." Le secrétaire général des Jeunes Agriculteurs dans le département, Vincent Diribarne est fataliste, la grippe aviaire "elle est déjà certainement" en Pays Basque. Si c'est le cas, l'abattage systématique sera la règle, a annoncé le ministre de l’Agriculture ce vendredi. "Nous on appelle à respecter les consignes du ministère et des administrations départementales: dans les rayons de trois kilomètres autour des foyers déclarés, 57% des animaux abattus préventivement se révèlent positifs" au virus H5N8 de la grippe aviaire avance le responsable syndical. Pour autant Vincent Diribarne qui est aussi éleveur de canards gras reconnait que "_forcément ça nous met un coup quand on voit nos animaux se faire abattre_. Ça nous est arrivé sur l’exploitation en 2017 et on travaille pas pour ça". Mais la méthode est la bonne selon lui et il s'en remet aux services vétérinaires départementaux.

Vincent Diribarne, secrétaire général des JA des Pyrénées-Atlantiques © Radio France - Bixente Vrignon

L'abattage systématique divise les éleveurs

Pourtant l'abattage systématique des canards, c'est bien ce qui avait mis le feu aux poudres au cours du dernier épisode de grippe aviaire en Pays Basque en 2017. A l'appel d'ELB - Confédération Paysanne et d'associations de consommateurs, une mobilisation s'était créée et avait empêché les services vétérinaires d'accéder aux exploitations agricoles. Le couvoir de la Bidouze à Bidache, avait réussi à préserver la race kriaxera à l'époque, et pour Florence Lataillade la mobilisation va reprendre : "C'est pas normal qu'on abatte des canards quand on sait qu'un vaccin existe! Il faut revoir ça. Le président de la Chambre d'Agriculture dit que le virus circule de 50 km en très peu de temps, mais qu'est-ce qui dissémine la maladie? C'est les transports ! Il faut arrêter ces grands élevages qui font n'importe quoi". ELB - Confédération Paysanne ne s'est pas exprimé pour le moment sur ce sujet.