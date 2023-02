La grippe aviaire et l'inflation contraignent cette conserverie à renoncer au salon de l'agriculture

"C'étaient une période très importante pour l'entreprise et la famille, c'est un pincement au cœur de ne pas y participer" regrette Sophie Grolière. Pour la deuxième année consécutive, la maison "Grolière", conserverie de foie gras de canard et d'oie au Bugue (Dordogne) a décidé de ne pas se rendre au salon international de l'agriculture.

L'entreprise participe tout de même au concours agricole

"On a beaucoup réfléchi, explique cette responsable de l'entreprise dirigée par les deux frères Grolière, Jean-Marc et Jacques. Le coût des stands explose, on manque de matières premières à cause de la grippe aviaire et le prix des emballages et du transport augmente. On a été obligé de faire attention à nos finances. " explique Sophie.

Toutefois, l'entreprise a envoyé des échantillons de sa production pour le concours général agricole organisé ce samedi 25 février. Grolière présente du magret séché, du foie gras d'oie et de canard truffé et non truffé.

Un salon moins rentable qu'avant

Depuis plusieurs années déjà, participer au salon de l'agriculture est moins rentable selon ces producteurs. Le prix des stands pour les producteurs ont augmenté, l'entrée pour les visiteurs aussi. La place plein tarif est cette année fixée à 16 euros par personne. Les couts augmentent et le nombre de visiteurs baissent . Le pouvoir d'achat également.

Mais "le salon", ce n'est pas que ça : "c'est le plaisir de retrouver notre clientèle, on a une clientèle assez importante en région parisienne. C'est aussi l'occasion pour eux de gouter nos nouveaux produits" poursuit Sophie qui espère bien y retourner l'année prochaine ou les années suivantes.

Un début d'année 2023 identique à 2022

Les éleveurs de canard du Périgord reprennent à peine du poil de la bête en ce début d'année. "On a beaucoup travaillé cette semaine, mais on a encore des journées pas travaillées avec du chômage partiel. pour l'instant, on continue comme en 2022" déplore la responsable, "parfois, on est obligé de fabriquer avec très peu de kilos de foie, mais on n'a pas le choix, sinon on ne vend rien".