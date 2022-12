La grippe aviaire menace toujours les éleveurs de volailles

La préfecture de Vendée ne cesse de durcir les règles pour endiguer le virus de la grippe aviaire et préserver les oiseaux sains. 1,5 millions d'oiseaux ont déjà été touchés depuis le 1er octobre. Dès qu'un élevage est touché il est entièrement euthanasié. Et dans une zone de 20 km autour tous les oiseaux bons pour la consommation sont envoyés de manière anticipée à l'abattoir. Dans un rayon jusqu'à 50 km, on ne peut même plus remettre en place des canards, des oies ou des dindes et le vide sanitaire pour les poulets et poules pondeuses est allongé.

La volonté est clairement de dé densifier très vite les élevages et d'éviter que le virus ne devienne incontrôlable.

53 communes étaient concernées par ces mesures. Et depuis ce WE 29 supplémentaires dans le sud Vendée. Tout cela accroît la charge de travail des abattoirs. Il a donc fallu faire appel à des équarrisseurs d'autres régions indique la préfecture.

Les zones de contrôle diffèrent selon l'intensité du virus © Radio France - Préfecture de Vendée

"Selon les zones qu'on considère et selon le niveau de criticité d'une zone, on va avoir un périmètre qui va être plus ou moins important- explique Patrick Pageard directeur de la CIAB, coopérative interprofessionnelle des aviculteurs du bocage- C'est certain qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Il y a eu un emballement depuis début novembre qui est parti du nord des Deux- Sèvres et depuis cette période là, il y a une contamination entre les sites et donc il faut absolument faire un zonage comme ça, le plus serré possible, le plus rapide possible, et éviter tout mouvement d'animaux dont on n'aurait pas le statut indemne d'influenza pour pouvoir pas diffuser effectivement dans des élevages indemnes".

Par ailleurs et suivant un avis de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire le gouvernement a annoncé vendredi que les poulets, encore privés de plein air cet hiver, pourraient sortir à l'extérieur dans certains cas, "au nom du bien-être animal."

