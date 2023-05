La grippe aviaire s'étend dans les Landes, une contamination depuis la faune locale ?

L'épizootie de grippe aviaire gagne du terrain dans les Landes, avec un total de quatre élevages désormais infectés dans le département, ce vendredi 12 mai, soit deux de plus qu'hier. Après Bordères-et-Lamensans puis Benquet plus tôt dans la semaine, ce sont à présent des élevages des communes d'Aire-sur-l'Adour et de Cazères-sur-l'Adour qui sont concernés. Les autorités ont ordonné l'abattage de dizaines de milliers de canards pour tenter de limiter la propagation fulgurante de la maladie.

Cette flambée épidémique, en plein mois de mai, hors de la période à risque, est inédite et pose beaucoup de questions. Dans le Gers, département voisin, 17 foyers ont été détectés, selon un décompte établi par la préfecture en fin de journée jeudi. Des abattages préventifs massifs de canards dans un rayon de 10 kilomètres autour des foyers ont été ordonnés dans le Gers afin de tenter d'endiguer la propagation du virus.

Comment expliquer une telle résurgence épidémique ?

Les oiseaux migrateurs, qui sont souvent le vecteur de transmission de la grippe aviaire, ne peuvent cette fois-ci expliquer cette poussée épidémique, puisque la saison des migrations est terminée. L'apparition quasi simultanée de ces cas de grippe aviaire dans des élevages de canards en Gascogne est dont jugée "incompréhensible" par la chambre d'agriculture des Landes. Pour l'Anses, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, la contamination pourrait venir de la faune locale. Il s'agirait alors d'une situation endémique, un virus qui reste présent dans la région et qui réapparaît à tout moment, en fonction des conditions climatiques.

"Ce qui est possible, c'est que la faune sauvage locale a gardé ces virus et qu’on a un environnement très infecté" estime Charlotte Dunoyer, directrice scientifique de la santé et du bien-être des animaux à l'Anses. Il peut y avoir un "échange permanent entre les élevages foyers qui infectent la faune sauvage qui réinfecte les élevages qui ensuite réinfectent la faune sauvage", estime-t-elle.

Pour éviter une propagation incontrôlable de l'épizootie, l'Anses appelle à une "vigilance absolue" et à une "rapidité extrême pour le traitement des foyers".