La grippe aviaire se propage, 61 foyers confirmés en France, trois fois plus en quelques jours

La France comptait 61 foyers de contamination à la grippe aviaire au 1er janvier, majoritairement dans les Landes, annonce le ministère de l'Agriculture dans un communiqué publié ce dimanche.

48 des 61 foyers confirmés se situent dans le département des Landes, un département producteur de foie gras. Le précédent bilan, communiqué le 29 décembre, faisait, lui, état de 21 foyers de contamination de H5N8 sur toute la France.

Le ministère précise également que le périmètre dans lequel les préfets peuvent ordonner un abattage préventif autour des foyers confirmés a été étendu, par un arrêté publié au Journal officiel. Ce périmètre englobe désormais plus de 110 communes des Landes et 15 communes des Pyrénées-Atlantiques.

Des abattage préventifs dénoncés

Pour l'instant, l’arrêté permet aux préfets d’ordonner des abattages préventifs ciblés autour des foyers confirmés :

pour les espèces sensibles sur un rayon de 1 km

et pour tous les palmipèdes et autres espèces de volailles non confinées dans un rayon de 3 km.

Ce stratégie "pourra être revue à la lumière d’un nouvel avis de l’Anses attendu cette semaine", précise le communiqué du ministère.

Les abattages préventifs d'animaux sains sont dénoncés par les syndicats agricoles Confédération paysanne et Modef, qui les jugent "aussi inefficaces sanitairement qu'inacceptables moralement". "Abattre des animaux sains pour créer des barrières sanitaires qui ne tiennent que provisoirement représente un coût économique et financier faramineux. Cette gestion pèse également sur le moral des producteurs et productrices qui voient les crises s'enchaîner avec toujours le même scénario", soulignaient les syndicats ce jeudi.