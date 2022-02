La guerre en Ukraine inquiète l'agriculture manchoise qui pourrait voir ses coûts de production grimper

Jeudi dernier, premier jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le cours du blé a atteint les 340 euros la tonne, un record. La Russie est le premier exportateur mondial de blé, l'Ukraine le quatrième, alors la guerre affole les marchés et fait grimper les prix. Si certains céréaliers peuvent s'en réjouir, les éleveurs manchois risquent de voir leurs coûts de production exploser.

L'élevage, premier secteur touché dans la Manche

La Manche est un département principalement d'élevage, c'est même le deuxième département français en production laitière. Or, le blé est utilisé pour nourrir les bêtes dans de nombreuses exploitations. Les éleveurs manchois devraient donc directement ressentir la hausse des prix causée par la guerre en Ukraine. "Même si les éleveurs de la Manche n'achètent pas forcément du blé qui vient de Russie ou d'Ukraine, cela reste des céréales qu'il achètent en connexion à un cours mondial," explique Samuel Hardy, responsable d'antenne à la Chambre d'agriculture de Normandie, "et cet événement qui fait grimper les prix au niveau mondial va impacter le prix du blé chez les producteurs."

Alors que les négociations annuelles tendues se terminent ce lundi entre producteurs et grande distribution, Samuel Hardy souligne que la crise ukrainienne s'ajoute à une situation déjà difficile pour les agriculteurs : "Nous étions déjà avant ces événements sur des niveaux de prix de blé et de matière premières élevés, (...) cette crise en Ukraine ne va faire que renforcer ces difficultés."

Les prix de l'énergie flambent

Le baril de pétrole frôle les 100 dollars et les prix de gaz s'envolent eux aussi alors qu'ils étaient déjà élevés depuis plusieurs mois. Le prix de l'énergie vient donc s'ajouter aux inquiétudes pour les agriculteurs. La hausse du tarif du gaz fait notamment augmenter le prix de certains engrais. "On a besoin de gaz pour produire les engrais azotés," explique Samuel Hardy. Les coûts de production pourraient donc grimper également à cause du prix de l'énergie pour les agriculteurs.

Un conflit qui affecte également la vente de la production

"Il y a des marchés qui vont se fermer," souligne Yves Sauvaget, de la Confédération paysanne de la Manche, "il va être hors de question de livrer quoi que ce soit à la Russie et ça on l'entend parfaitement, mais on pourrait avoir des problèmes pour écouler notre marchandise." L'éleveur estime que les marchés agricoles vont être chamboulés par des agriculteurs qui vont devoir trouver d'autres débouchés. "Augmentation des charges, diminution du prix (de vente) : nos exploitations d'élevages vont être mises en péril, _on court à la catastrophe_," s'alarme Yves Sauvaget.