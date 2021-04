La Haute-Garonne est le département le plus pauvre de France en terme de revenus agricoles, avec des agriculteurs qui touchent en moyenne 350 euros par mois. Et ces revenus pourraient encore baisser avec la nouvelle PAC, Politique Agricole Commune.

La Haute-Garonne, le département le plus pauvre de France en terme de revenus agricoles

C'est un chiffre glaçant qui témoigne de la détresse du monde agricole. En Haute-Garonne, un agriculteur touche en moyenne 350 euros par mois, soit le revenu agricole moyen le plus faible de France.

La Haute-Garonne est en effet un département dont les deux-tiers des surfaces agricoles sont couvertes par des grandes cultures, en particulier les céréales.

Le gros souci pour Elodie Doumeng, la présidente des Jeunes Agriculteurs de Haute-Garonne, c'est que ces revenus déjà faibles pourraient encore baisser avec la nouvelle PAC, Politique Agricole Commune. Les aides européennes distribuées par cette politique sont en effet en cours de négociation à Bruxelles, avec de possibles coupes financières à envisager.

Impensable pour Elodie Doumeng, invitée sur France Bleu Occitanie ce jeudi matin. La nouvelle PAC pourrait réduire de 50 à 80 euros les aides par hectare. Avec ces prévisions, certains agriculteurs craignent de perdre un tiers de leurs revenus.

à lire aussi Entre 100 et 150 tracteurs ont rendez-vous à Toulouse contre la nouvelle PAC

Sans oublier que cette PAC ne prendrait pas non plus en compte les handicaps naturels des territoires, alors que la Haute-Garonne est un département très vallonné, donc concerné par ce problème selon les Jeunes Agriculteurs.

Une manifestation à Toulouse

Pour montrer leur mécontentement, une centaine d'agriculteurs viennent manifester en tracteur à Toulouse ce jeudi pour se rendre à la préfecture de Haute-Garonne.

Des ralentissements sont donc prévus sur la rocade toulousaine ce jeudi matin aux alentours de 9h. Toutefois, toujours selon Elodie Doumeng, le but n'est pas de bloquer, "le but n'est pas de bloquer les Toulousains". Une voie d'accès sera donc laissée aux usagers pour circuler plus facilement.