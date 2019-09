La Haute Loire devient la vitrine de l'agriculture française le temps d'un weekend

Organisée chaque année dans un département différent, c’est au tour de la Haute Loire cette année de recevoir l’évènement organisé par les jeunes agriculteurs vendredi, samedi et dimanche.

Quelques chiffres : 15 mois de travail de préparation, 800 bénévoles sur les 3 jours, une centaine d’hectares pour les démonstrations , une centaine de matériels agricoles, des animaux, 100 000 visiteurs et un ministre de l'agriculture attendus.

Mais pour que tout soit prêt pour le lancement et l’inauguration, tous les exposants et les organisateurs, ont mis un sérieux coup de collier cette semaine.

"Terres de Jim", c'est aussi un concours de labour , régional, national, et européen.

On veut communiquer sur notre métier, on a plus de 45 animations durant tout le weekend. C'est vraiment l'idée de lutter contre "l'agribashing" on veut montrer ce qu'on est capables de faire en respectant les normes. Laurine ROUSSET présidente du comité d'organisation de Terre de Jim.