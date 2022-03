La Haute-Vienne mise sur les réseaux sociaux pour attirer de nouveaux agriculteurs

Le conseil départemental et la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne tentent une nouvelle approche pour assurer la relève dans les exploitations agricoles, via des messages qui circulent depuis le 17 janvier sur Facebook et Instragram. Des publications qui rencontrent un certain écho.

"S'installer en Haute-Vienne, pourquoi pas vous ? Commencez l'aventure en Haute-Vienne." C'est l'un des messages postés sur Facebook et Instagram par le conseil départemental et la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne. L'idée c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour tenter de trouver les paysans de demain, en vantant les atouts du territoire. Une campagne innovante qui semble susciter un certain intérêt d'après Bertrand Vanteau, le président de la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne.

Plus de 700.000 "clics" pour obtenir des informations complémentaires

"On est assez contents parce qu'on a touché 722.000 personnes" depuis le lancement de cette communication le 17 janvier, "à la fois des hommes et des femmes" se réjouit Bertrand Vanteau. Ce chiffre correspond au nombre de personnes qui, après avoir reçu la publication, ont suivi le lien pour obtenir plus d'information et c'est donc très encourageant pour le président de la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne qui cherche par tous les moyens à trouver du monde dans ce secteur en manque de bras.

Venez vous installer chez nous, on a de la place, c'est beau, c'est vertueux. - Bertrand Vanteau

La démarche, lancée conjointement avec le conseil départemental, doit permettre de mieux faire connaitre la Haute-Vienne et de donner envie de venir s'y installer. "On a de la place, c'est beau, c'est vertueux" insiste Bertrand Vanteau, mais "on est un territoire un peu Calimero : on avait un peu honte de se vendre, mais moi, je pense qu'on est un territoire qui peut attirer du monde."

Objectif : passer de 80 à 150 ou 200 installations par an

Et l'enjeu est de taille, car aujourd'hui deux départs en retraite sur trois ne sont pas remplacés dans les exploitations du département. Le salariat s'est un peu développé, mais ça ne suffit pas. "Si on voulait pouvoir renouveler les génération, il faudrait qu'on fasse a minima 150 à 200 installations par an. Aujourd'hui, on est péniblement à 80." Le président de la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne indique toutefois avoir "confiance en l'avenir" grâce à cette opération de communication. Selon lui, les demandes de rendez-vous au point accueil, installation, transmission de la chambre d'agriculture a grimpé d'environ 30% par rapport à l'année dernière.