La jussie, cette plante aux fleurs jaunes qui envahit les cours d'eau, prend chaque année plus de place dans certaines rivières de la Vienne. Les élus ont décidé d'agir, la Communauté de commune Vienne et Gartempe va investir dans un bateau pour arracher la jussie.

Availles-Limouzine, France

La jussie envahit certaines rivières de la Vienne, comme à Availles-Limouzine. _"Les effets sont néfastes sur le plan économique_, pour la pêche notamment, mais aussi sur le plan touristique, car on ne peut pas dire que ça soit très valorisant" déplore Joël Faugeroux, maire de la commune.

La Jussie envahit certaines rivières de la Vienne, France Bleu Poitou est allé sur place pic.twitter.com/D7y8TgXRPr — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) July 27, 2018

Et il y a aussi les effets négatifs pour l'environnement explique le chef du service environnement de la Communauté de commune Vienne et Gartempe Franck Magnon : "avec la jussie, la biodiversité a moins de place pour s'installer, il y a aussi peu de courant et peu d'oxygénation".

250 000 euros à investir pour arracher la jussie

Alors pour résoudre le problème, la Communauté de commune va investir dans un bateau pour arracher la jussie qui envahit les rivières entre Availles-Limouzine et Civaux. Son coût : environ 250 000 euros. "Ce sera un bateau plat qui pourra aller à la fois dans l'eau et sur terre, avec un râteau à l'avant qui plonge dans l'eau pour arracher la jussie", explique Franck Magnon.