La justice administrative de Dijon repêche des communes des hautes côtes de Beaune en "zones défavorisées"

Le 21 septembre dernier, le tribunal administratif de Dijon a réintégré une quinzaine de communes des hautes côtes de Beaune. Des communes qui étaient classées en "zones défavorisées" à l'instar des zones de montagne. Mais depuis deux ans un nouveau zonage était entré en vigueur et les agriculteurs ne percevaient plus l'Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels (ICHN).

Le recours déposé par la Confédération Paysanne de Côte-d'Or a donc porté ses fruits. Thomas Maurice, l'un des administrateurs du syndicat. "On s'est fortement mobilisés depuis deux ans notamment avec les élus locaux donc c'est plutôt une satisfaction car les juges ont décidé de réintégrer ces communes les plus marquées par les contraintes biophysiques, des communes très portées sur l'élevage".

Thomas Maurice dans sa bergerie © Radio France - Thomas Nougaillon

Le ministère de l'agriculture avait décidé de ce nouveau zonage en tenant compte du revenu moyen des agriculteurs présents sur place. Mettant dans le même sac les viticulteurs et les éleveurs ce qui a faussé les décisions prises en 2019. Thomas Maurice sait de quoi il parle cet éleveur de chèvres est installé dans un hameau d'Aubaine à 600 mètres d'altitude.

Il élève une 40aine de chèvres et produit des fromages bios sur 25 ha de sols très pauvres. Récupérer ces aides va lui faire du bien. "Moi je bénéficie d'une très faible ICHN de quelques milliers d'euros mais cette aide est très importante dans l'équilibre économique de la ferme".

Ces aides représentent parfois l'équivalent d'un revenu agricole à l'année

Pour certains éleveurs à la tête de troupeaux de vaches allaitantes ces aides qui peuvent atteindre les 10 000 euros sont véritablement cruciales : elles représentent parfois l'équivalent d'un revenu agricole à l'année ! Mais le retour de cet ICHN devrait aussi permettre d'attirer de nouveaux agriculteurs avec des aides à l'installation qui seront de nouveau majorées.

Laurette Vugier © Radio France - Thomas Nougaillon

Laurette Vugier a installé un atelier de plantes aromatiques à Aubaine. Associée en Gaec sur la ferme de Thomas Maurice, elle espère la rétroactivité de cet ICHN, pour elle c'est "un coup" à 5 000 euros ! "Normalement cela devrait me permettre de mieux installer mon activité sur le Gaec, on a des projets de construction qui pourront être financés grâce à cela".

Des communes laissées sur la touche

Mais le problème c'est que toutes les communes n'ont pas été réintégrées à ce zonage. A quelques kilomètres de là à Fussey par exemple, Nicolas Régala élève 250 brebis. Il produit de la viande qu'il fournit à ses clients en vente directe ou via une coopérative. Son exploitation se trouve parmi la quinzaine de communes qui restent privées de ces aides financières. "On ne fait pas partie des communes qui sont remises dedans parce qu'à priori il y a beaucoup de vignes dans nos villages. Pourtant moi je ne suis pas vigneron, je suis éleveur de brebis et sur nos plateaux calcaires mis à part nos animaux on ne pourrait pas installer d'autres activités. C'est pas juste, c'est pas juste" souffle l'éleveur aigre-doux.

Nicolas Régala est installé à Fussey, une commune non réintégrée © Radio France - Thomas Nougaillon

Si la Confédération Paysanne envisage de déposer un appel devant la justice administrative le Ministère de l'Agriculture -lui- peut aussi faire un recours dans les prochaines semaines. La victoire est donc partielle pour le syndicat agricole.

