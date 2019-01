La langoustine est de retour en Bretagne, sortez votre mayo !

Finistère, France

Après avoir fait grève des tables de Noël, le crustacé le plus célèbre du Guilvinec (entre autres) fait déjà son retour sous les criées de Bretagne. Enfin, on commençait presque à perdre le goût des délicieuses demoiselles. Stéphane Pochic, patron de l'armement du même nom espère que la tendance va se confirmer.

La langoustine de retour un peu plus tôt chez nous qu'ailleurs

"La langoustine s'est déclarée un peu plus tôt au large du pays bigouden. C'est de bon augure. L'année dernière a été très compliquée. Il faut le dire aussi, les années précédentes étaient très bonnes, mais la pêche, c'est quelque chose de cyclique, c'est pas quelque chose que l'on prévoit. C'est vrai qu'on a eu trois dernières bonnes années, mais la plupart des armateurs en ont profité pour moderniser leurs bateaux, faire des frais avec des emprunts, et aujourd'hui il faut rembourser."

"On a la chance de n'avoir pas de tempête, relativement du beau temps pour commencer l'année. Il faut aller tous les jours en mer et ramener des langoustines pour avoir une bonne rémunération "à la part", ça augmente la part du marin". En ce moment, à la criée de Loctudy, le prix moyen est juste au-dessus de 10€ le kilo. "C'est un prix correct, et tout le monde est satisfait, certains se font plaisir et se rattrapent après les fêtes, où là les prix avaient atteint des niveaux incroyables."