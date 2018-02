Les agriculteurs en ceinture verte redoutent que la Liaison Est ouest détruise la zone agricole au sud d'Avignon. Les maisons se vident sur le tracé et le ministère des transports évoque un chantier après 2037. Les agriculteurs s'interrogent sur le devenir des terres en friche ou expropriées.

Avignon, France

Le chantier de la liaison est ouest d'Avignon, la LEO, aurait du débuter cette année... mais le ministère des transports a proposé il y a quelques jours de le repousser à 2038.

La LEO, autoroute en ceinture verte, c'est le truc en trop

Sur le tracé de la Léo, ceux qui vivaient ou travaillent en zone verte se posent beaucoup de questions. Certains se sont déjà battus contre le tracé du TGV et ils redoutent que le tracé de 6 km soit déjà obsolète entre le rond point de Rognonas et celui de l'Amandier. Le TGV a détruit les zones agricoles de Courtine et Bonpas, la LEO est "le truc en trop" disent les agriculteurs.

Jean François Cartoux, agriculteur "Cette LEO est ubuesque : c'est le truc en trop" Copier

Le chantier n'a pas commencé mais certains ont été exproprié. Des agriculteurs sont partis. D'autres en ont profité pour tester la viabilité de leur exploitation agricole sur des terres désormais propriétés de l'état. La LEO passera en plein milieu d'une serre par exemple mais d'içi 2038, la zone peut toujours servir de lieu de test pour les agriculteurs même si les habitants ont quitté les lieux: il n'y a quasiment plus aucun habitant sur le tracé de l'hypothétique LEO.

Agir pour préserver des zone agricoles à haut potentiel

La maraîchère Hélène Bertrand a du se ré-installer puisque le tracé de la LEO coupe en deux sa parcelle. Elle a été exproprié et demande avec la Confédération Paysanne que "les politiques fassent une carte de zonage du Vaucluse avec définition des zones agricoles préservées sur les territoires à haut potentiel agricoles".

Hélène Bertrand maraîchère expropriée "Les politiques doivent définir des zones de haut potentiel agricole à préserver" Copier

Les terres en friche se multiplient en ceinture verte d'Avignon © Radio France - Philippe Paupert

Un ancien verger est délaissé sur le tracé de l'hypothétique LEO © Radio France - Philippe Paupert