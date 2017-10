La Limousine revient en force au sommet de l'élevage à Cournon

Le concours national de la Limousine fait son grand retour au sommet de l'élevage de Cournon. Un sommet qui s'ouvre ce mercredi en Auvergne et qui va réunir durant trois jours toutes les races bovines et ovines du grand massif central. Les limousines sont les premières à défiler sur le ring.

Le rendez vous est particulièrement important pour les éleveurs de limousines car ils veulent effacer l'année noire de 2015 où ils avaient été priés de rester chez eux pour cause de fièvre catarrhale et l'an dernier c'est à Poitiers qu'avait eu lieu le concours national.

C'est la race limousine qui ouvre le bal sur le ring

Les plus beaux spécimens de la race limousine seront les premiers à concourir dés ce mercredi matin et ça se passe pour la première fois sur la scène du zénith d'Auvergne. Ce sont les élevages de Haute-Vienne et de Corrèze autrement dit issus du berceau de la race qui sont les mieux représentés et on pourra les admirer sur 3 grands écrans géants, mais au total ce sont 384 animaux issus d'une bonne trentaine de départements qui vont défiler.

Cournon, une vitrine pour partir à la conquête de nouveaux marchés

2000 personnes devraient y assister et parmi elles des délégations étrangères car c'est aussi çà l'ambition des éleveurs de limousines : Profiter de cette grande vitrine pour conquérir de nouveaux marchés ... Leur souhait s'implanter en Russie sauf que l'embargo les en empêche, alors ils veulent se tourner vers la Géorgie et pourquoi pas l'Iran représenté par une délégation à Cournon et surtout invité d'honneur cette année . "Les iraniens ont pour l'instant acheté des ovins de qualité en France mais se montrent déjà intéressés par l'achat de vaches laitières et je pense que l'étape suivante sera des femelles allaitantes alors pourquoi pas limousines" espère Olivier Rambert le responsable commercial d'interlim.

Pour la Limousine le sommet de Cournon est un rendez vous incontournable , c'est d'ailleurs une vieille histoire entre Cournon et la Limousine puisque c'est la première race à y avoir organisé son concours national en 2004.