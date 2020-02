La Limousine s'invite dans les jardins de l’Assemblée Nationale

La vache Ferrari et son petit veau Pepito ont fait l’attraction mercredi soir dans les jardins de l’Assemblée Nationale. Ces deux beaux spécimens de la race bovine limousine y ont été conduits par 5 étudiants du lycée agricole des Vaseix à Limoges. A l’occasion du salon de l’agriculture, le Président de l’Assemblée Richard Ferrand a souhaité les recevoir sous les ors de la République pour les récompenser de leur documentaire sur le métier d’agriculteur.

Un message d'espoir sur le métier d'agriculteur

C’est dans le cadre d’un projet pédagogique que les 5 étudiants en BTS ont réalisé une vidéo qui a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle a fait plus de 50 000 vues en quelques semaines. En plein agri bashing les jeunes ont voulu apporter un message d’espoir sur le métier d’agriculteur «On a voulu montrer qu’on en veut, et qu’on a les agriculteurs derrière nous. Montrer qu’on aime notre métier. On veut le faire connaitre et le promouvoir » résume Thibaud, l’un des élèves.