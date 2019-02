La liste de Stéphane Paquet reconduite à la tête de la chambre d’agriculture de Corse du sud

La liste d'union "FDSEA - Jeunes Agriculteurs", c'est-à-dire la liste de la majorité sortante conduite par Stéphane Paquet, est arrivée largement en tête. Créditée de 557 voix, elle devance celle de Via Campagnola (272 voix) et celle de Mossa Paisana (127 voix).

Succès de la liste d’union

Le dépouillement a eu lieu mercredi après-midi à Ajaccio après plusieurs jours de votes physiques, par correspondance et par internet.

En termes de sièges, l'union "FDSEA - JA" obtient donc 14 membres élus dans le principal collège, celui regroupant les chefs d'exploitations agricoles. La liste de Via Campagnola emmenée par Pierre Alessandri obtient 3 sièges et celle de Mossa Paisana conduite par Bernard-Antoine Acquaviva obtient 1 siège.

De son côté, Stephane Paquet savoure sa victoire. Elle a un goût de revanche après les attaques qui avaient visé l’équipe sortante, avec l’enquête sur les suspicions de fraudes sur l’attribution de primes à la vache commises par le directeur de la chambre d’agriculture de Corse du sud.

Victoire de la liste d'union à la chambre d'agriculture de Corse du sud

Une campagne difficile et des pressions

Pierre Alessandri pour la liste Via Campagnola se dit déçu de son score. Et il déplore "une campagne durant laquelle des pressions physiques, dit-il, ont été exercées". On a aussi des doutes sur le vote électronique, poursuit Pierre Alessandri, et on était un peu inquiets la dernière semaine parce qu'on a vu des pratiques que l'on a connu dans le passé, dans un véritable système d’assistanat et de clanisme. Notre vision de l'agriculture de s’arrête pas aux élections , nous continuerons notre travail, sans aucun problème," conclu Pierre Alessandri

Satisfaction chez Mossa Paisana

Mossa Paisana conduite par Bernard-Antoine Acquaviva obtient 1 siège. Bernard-Antoine Acquaviva se satisfait tout de même de son résultat. "Chaque voix arrachée au système est une voix gagnée, dit-il, on est restés sincères et honnêtes sans menacer personne ou arracher des boites aux lettres. Donc notre résultat est représentatif, et il compte", conclu Bernard-Antoine Acquaviva

Pour la chambre d'agriculture de Haute-Corse, le dépouillement aura lieu vendredi.