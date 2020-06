La loi alimentation n'a pas mieux rémunéré les producteurs français

Promulguée en 2018 et mise en application l'an dernier, la loi alimentation devait permettre aux agriculteurs de mieux vivre de leur métier. Ce n'est pas encore le cas, estime l'Observatoire des prix et des marges qui ne constate une augmentation moyenne que d'1,8%.

Elle était censée rééquilibrer les relations entre les producteurs, les industriels et les distributeurs, mais la loi alimentation n'a pas eu d'effet sensibles sur les prix payés aux agriculteurs estime ce jeudi le président de l'Observatoire des prix et des marges, Philippe Chalmin : "C'est encore un peu trop récent" explique-t-il.

Une faible augmentation des rémunérations

Cette loi promulguée fin 2018 vise à permettre aux 448 000 agriculteurs français de vivre de leur métier. Les prix doivent davantage être calculés sur leurs coûts de productions. Les décrets d'application ont été publié l'an dernier mais depuis, l'Observatoire n'a pas constaté de "modification radicale" des prix et des marges appliqués aux produits.

Les prix payés aux agriculteurs ont augmenté de 1,8% en moyenne selon un rapport. 21,9% pour le porc, qui a profité d'une forte demande chinoise, de 9,7% pour le blé dur, 7,2% pour les légumes, 3,9% pour le lait de vache et 2,7% pour les volailles.

A contrario, les prix ont reculé pour les fruits de 5,9%, les bovins et les veaux se vendent 1,3% moins chers. Même chose pour le blé tendre : -0,9%.

Un manque de transparence de l'industrie laitière

L'Observatoire précise aussi que depuis sa création en 2010, les éleveurs de bovins n'ont jamais couverts leurs coûts de production. Pour le lait, les prix de vente collaient "à peu près" aux coûts de production en 2019, "sauf pour les producteurs de lait de montagne". L'économiste et président Philippe Chalmin regrette une "absence de transparence quand même caractéristique de l'industrie laitière", et la non-participation des groupes privés et des coopératives du secteur aux travaux de l'Observatoire.

Le géant Lactalis a annoncé une baisse du prix du lait payé aux agriculteurs, prétextant les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus, une décision qui inquiète les agriculteurs qui redoutent un effet boule de neige chez d'autres laiteries.

Philippe Chalmin a par ailleurs estimé qu'il n'y avait "pas de pénurie, et pas de flambée des prix" depuis le début de la crise liée à l'épidémie de Covid-19, mettant cela "au crédit de l'ensemble des métiers qui servent notre assiette".