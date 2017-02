A l'heure où le salon de l'agriculture bat son plein, coup de projecteur sur la Loire-Atlantique, 3e département le plus bio de France avec une hausse de 10% des surfaces en 2016 tandis qu'au niveau national on a connu une hausse de 16%.

La Loire-Atlantique est le troisième département le plus bio de France en terme d'exploitations (derrière le Gers et l'Ariège). On est passé de 650 à 780 fermes bio. 12% des surfaces cultivées dans le département sont bio. En France, on a connu une hausse de 16% en 2016, à présent 6% des terres agricoles sont bio en France.

La rémunération en agriculture bio est supérieure à l'agriculture traditionnelle - Stéphanie Pageot, la Présidente de la Fédération Nationale Agriculture Biologique, et productrice de lait bio à Villeneuve-en-Retz

Plusieurs facteurs expliquent cette hausse selon Stéphanie Pageot, la Présidente de la Fédération Nationale Agriculture Biologique, et productrice de lait bio à Villeneuve-en-Retz. "En ces temps de crise, les producteurs se disent pourquoi pas se convertir à l'agriculture bio? La rémunération est supérieure, des jeunes agriculteurs qui s'installent aussi se disent pourquoi pas, c'est un projet de vie. Il y a eu un engouement surtout dans le lait et la viande. En plus les citoyens sont de plus en plus nombreux à être attentifs et à manger bio" .

Bruno Clavier un producteur de lait de chèvre à Saint-même-le-tenu. Il est passé au bio il y a deux ans quand il a entendu que la laiterie de la Verrie en Vendée manquait de lait de chèvre bio. L’éleveur a divisé ses coûts de traitement de son maïs et de ses céréales par deux. "J'ai fais 4000 euros d'économie" nous a-t'il dit. Il vend la tonne de lait de chèvre 780 euros au lieu de 600 euros.

Bien sûr, tout n’est pas rose, les subventions pour se reconvertir au bio arrivent tardivement. Il y a beaucoup de papiers administratifs, les aides arrivent tard. Mais le jeu en vaut la chandelle. Les perspectives sont bonnes car actuellement dans le secteur du lait de chèvre bio, la demande est bien plus supérieure à l’offre.