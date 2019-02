La Loire et la Haute-Loire, des destinations privilégiées pour la pêche à la mouche artificielle

Saint-Étienne, France

Le rendez-vous de la pêche à la mouche, c'est à Saint-Etienne ! Le salon international de la pêche à la mouche artificielle se tient au parc des expositions ce samedi et dimanche 23 et 24 février. Pour sa 21e édition, le salon a accueille 115 exposants venus de France et de l'étranger. Ce qui en fait le plus gros salon de la pêche à la mouche artificielle de France.

"Ceux qui viennent dans la Loire repartent enchantés"

Ce salon prouve surtout que la Loire et la Haute-Loire sont des départements très attractifs pour les pêcheurs. Jean Luc Cometti est l'organisateur de l’événement et le président du club de pêche sportive Forez Velay. Chaque année, il reçoit des visiteurs venus de toute la France et pour lui ce n'est pas un hasard : " il y a des rivières superbes et difficiles à dompter. On ne fait pas partie des zones les plus touristique mais on a la nature vraie et vierge, ceux qui viennent repartent enchantées".

En Haute-Loire justement ces rivières attirent de plus en plus de touristes. "C'est un tourisme de niche mais c'est très important pour des territoires ruraux" se réjouit Pierre Roi de la fédération de pêche de Haute-Loire.

Pour accueillir ces touristes, les structures s'adaptent. Karine Bertrand est la directrice des gîtes de France de la Loire et pour la première fois cette année le réseau est présent sur le salon. "Il y a de plus en plus de gens qui recherchent des hébergements adaptés à leur pratique de la pêche" explique-t-elle. Dans la Loire une trentaine de gîtes ont été aménagés spécialement pour accueillir les pêcheurs.