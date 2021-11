La Magnanerie en Ardèche, l'une des meilleures huiles d'olive du monde

Le guide des meilleures huiles d'olives mondiales "FLOS OLEI" de l'italien Marco Oreggia référence chaque année les 500 meilleures huiles d'olives vierge extra. Issue d'une compétition de 52 pays producteurs et plus de 1000 échantillons, le guide 2022 vient d'élire la cuvée "Cosmos" récolte 2020 du domaine " La Magnanerie " à Orgnac l'Aven " meilleure huile d'olive biologique du monde ".

C'est le second prix mondial obtenu par ce domaine, après le prix de "meilleur assemblage" en 2019 pour la cuvée "Sauvage". Cette année la note obtenue est de 98/100. Le domaine " la Magnanerie " est le seul domaine français à faire partie du top 20 mondial et le seul à avoir gagné 2 fois un prix. Cosmos est une sélection parcellaire issue d'une variété rare Leccio del corno, cultivée en agriculture biologique. Eric Martin, propriétaire du domaine, utilise un moulin moderne équipé d'un échangeur thermique et des dernières technologies de centrifugation et filtration.

La Magnanerie d'Eric Martin - Eric Martin