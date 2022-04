La mairie de Cayeux-sur-Mer veut que le département de la Somme reprenne la pompe à gazole du port du Hourdel

Depuis une dizaine de jours, les pêcheurs du Hourdel ne peuvent plus utiliser la pompe d'avitaillement du port. Elle est vide et la mairie de Cayeux-sur-Mer ne l'approvisionne plus car elle lui coûte trop cher. Le maire en appelle au conseil département qui possède la compétence du port de pêche.

Les pêcheurs du Hourdel se sont retrouvés "devant le fait accompli" il y a une dizaine de jour raconte Fabrice Montassine, l'un des pêcheurs de la commune de Cayeux-sur-Mer. La pompe à gazole du port était vide, aucun carburant à l'intérieur pour faire le plein de leurs bateaux. Une décision de la mairie, le propriétaire depuis 1997, car la pompe coûte trop cher à la collectivité. Le mairie aimerait que le département prenne en charge une partie du déficit.

"Je suis à -32.000 euros là", lâche Jean-Paul Lecomte, le maire de Cayeux-sur-Mer. "J'avais déjà demandé de l'aide au département en avril 2021. Vous imaginez que je ne peux pas gérer un budget déficitaire cumulé sur plusieurs années", dit-il encore. Les pêcheurs se sont donc retrouvés sans carburant et ont menacé de bloquer le port de Saint-Valéry. Menace qui n'a pas été mise à exécution puisque la mairie, exceptionnellement, a annoncé un ravitaillement de la pompe avec 20.000 litre de gazole pour ce mardi 19 avril.

"Le Hourdel est le dernier port de pêche du département de la Somme" — Fabrice Montassine, pêcheur du Hourdel

"Se tourner vers le Tréport pour faire le plein est une option. Mais à court terme ça nous obligerait à s'exiler là et à y rester. Et puis ça nous couterait plus cher", explique Fabrice Montassine, qui pour sauvegarder la pompe du Hourdel, utilisée par d'autres pêcheurs picards et pas seulement ceux du Hourdel, était prêt à payer plus cher le carburant.

"On ne traite pas le département de cette manière"

Contacté, Stéphane Haussoulier, le président du conseil départemental de la Somme estime que "le budget de la collectivité est prêt. On a toujours été mobilisés sur ce sujet puisque nous avions déjà annoncé que nous allions prendre en charge la modernisation de cette pompe", explique l'élu.

Mais il n'apprécie pas la manière et la méthode employées par la mairie de Cayeux-sur-Mer. "Je n'aime pas être pris en otage", dit-il, suite à la décision de la mairie de stopper l'approvisionnement en gazole pour forcer les discussions. "On ne discute pas dans ces conditions et on ne traite pas le département de cette manière", poursuit Stéphane Haussoulier. "Mais je ne perds pas la bonne volonté du département et s'il faut le faire, reprendre la gestion de cette pompe, nous le ferons. Mais ça pourra être à l'endroit que la collectivité départementale aura choisi, pas forcément à Cayeux", termine celui qui est aussi l'ancien maire de Saint-Valéry.

Une réunion est prévue le 25 avril prochain, à 16 heures en mairie de Cayeux-sur-Mer, avec le département, la commune et les pêcheurs pour discuter et envisager l'avenir de cette pompe d'avitaillement au port du Hourdel.