La mairie de Gigean souhaite installer des agriculteurs sur un terrain communal

La commune de Gigean cherche deux ou trois agriculteurs à installer sur un de leur terrain. 8 hectares divisés en deux parties : une pour du maraichage ou du petit élevage et une pour cultiver des céréales. Il est possible de p****ostuler jusqu’au 31 décembre, les agriculteurs seront sélectionnés en janvier. Une visite du terrain est organisée le vendredi 9 décembre.

Profil des candidats

Le but est de dynamiser l'activité agricole de la commune et de favoriser le circuit court. Trois acteurs travaillent sur ce projet : la société Oc'Via, membre de TerrAES (Territoires engagés pour la transition AgroEcologique sociale et solidaire), le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Occitanie et France Active Airdie-Occitanie.

Ce sont eux qui composent les membres du jury. Les profils qu'ils recherchent, ce sont des personnes avec de l'expérience explique Ronan Dumoulin, chef de projet TerrAES. "On veut des personnes en train de suivre une formation agricole ou ayant déjà une expérience professionnelle en tant qu'ouvrier chez des agriculteurs en activité."

Il faut que les postulants aient une réelle envie "de se lancer dans du maraîchage ou de l'élevage de poules pondeuses, du petit élevage. Ou de cultiver des céréales, avec la volonté de les transformer en pain, en pâte ou en bière."

Ce hangar sera à partager entre les agriculteurs. © Radio France - Morgane Guiomard

Les parcelles de terre sont séparées et chaque agriculteur sera chef de son exploitation. Mais il y a aussi une dimension collective à prendre en considération : "On cherche des candidats qui ont envie de mutualiser leurs moyens. Il y a un hangar agricole sur le terrain. Il faudra le partager entre les différents agriculteurs. Ils pourront aussi réfléchir collectivement aux moyens de production et à la commercialisation des produits."

Circuits-courts et lieu de référence pour les habitants

Le but c'est de créer une dynamique de circuit court et un un vrai lieu de référence pour les habitants de la commune.

"On veut mettre en place des agriculteurs qui puissent produire des produits frais, de qualité et disponibles pour les Gigeannais. Que ce soit des produits distribués dans le village, pourquoi pas dans les cantines plus tard ?" explique Alain Bertes, adjoint au maire de Gigean en charge de l'urbanisme et du développement durable. Il gère ce projet avec Danielle Novis, conseillère municipale. Pour la partie céréale, le but est de travailler avec la commune voisine de Montbazin pour remettre en fonction le moulin de Juffet.

Sur cette parcelle qui appartient à la mairie, il y a aussi une petite partie qui devra être consacrée à une activité associative. "On veut qu'il y ait un aspect social et culturel. On pourra y mener des projets en lien avec la culture : de la musique, du théâtre, des conférences sur la biodiversité. Mais aussi sur la science puisqu'avec les gamins des écoles, nous pourrons faire des visites."

Il n'y a pas de logement sur place mais la mairie accompagnera l'agriculteur pour trouver une habitation si la personne doit déménager. Pour postuler ou s'inscrire, il faut envoyer un mail à l'adresse r.dumoulin@fa-aidie-occitanie.org

