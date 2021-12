La maison de champagne Ruinart aux avant-postes pour la replantation de haies dans le vignoble

En mars 2021 déjà, la maison de champagne Ruinart a planté plus de 4.700 arbres et arbustes pour faire des haies autour de son vignoble à Taissy dans la Marne. Et 6.000 arbres supplémentaires ont été plantés le jeudi 16 décembre pour créer une haie au coeur du vignoble.

Trois rangs de vignes ont été arrachés sur une longueur totale de 450 mètres. Ce qui n'est pas rien psychologiquement avoue Pierre Hermans, l'ingénieur agroforestier qui pilote le projet : "à l'échelle du vignoble je pense qu'on a enlevé pour l'ensemble du projet 0,65 % du nombre de pieds donc c'est dérisoire, mais moralement la pelleteuse dans les vignes c'est toujours difficile".

Une entreprise d'agroforesterie belge participe au projet. © Radio France - Sophie Constanzer

Favoriser la biodiversité au milieu du vignoble

Mais c'est le résultat qui compte pour le chef de caves de la maison Ruinart Frédéric Paniaotis : "on a beaucoup de choses à mesurer : si ça change par exemple la richesse du sol, on va aussi faire des comptages d'insectes, et si la haie change la température à côté et ça pour comprendre".

Le projet a été accompagné par des experts du Comité Champagne et de l'Université de Reims Champagne Ardenne, et une entreprise "Reforest'Action" qui mène des actions de reforestation un peu partout en France dans les vignes et dans les grandes cultures. Et ce projet de la maison Ruinart est regardé de près, d'où l'importance de suivre des indicateurs.

Il faudra attendre pour voir tous les effets de cette haie sur la biodiversité. © Radio France - Sophie Constanzer

Et si le principal objectif concerne la biodiversité, il y a aussi un intérêt paysager pour Thierry Mure, livreur de raisin historique chez Ruinart qui a décidé lui aussi de planter des haies sur ses parcelles à Sillery : "on a pas de bois à Sillery, et ça redonne un certain lustre à l'exploitation, on va lui redonner de l'allure".

A Taissy, 14 essences d'arbres et arbustes différentes ont été choisies, toutes locales, pour la haie. Et il faut compter trois ans pour voir tous les effets de cette haie sur la biodiversité.