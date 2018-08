Les producteurs de l'Etang de Thau sont confrontés à des pertes record sous l'effet de la malaïgue, phénomène favorisé par la canicule et l'absence de vent. "Une mauvaise eau" qui décime les élevages de huîtres et de moules. La préfecture annonce des aides d'urgence.

La malaïgue asphyxie algues et coquillages. Ce phénomène naturel résulte des grosses chaleurs et de l'absence de vent.

Mèze, Hérault, France

La "Malaïgue", mot si redouté par les conchyliculteurs, est en train de ravager une partie des productions de l'Etang de Thau. Les algues, les poissons, les coquillages se meurent. Le phénomène touche toute la production de moules sur l'ensemble du bassin et pour l'huître , le secteur Ouest (Marseillan et Mèze) est plus concerné. Certains exploitants ont perdu jusqu'à 100% de leur production.

Des bennes remplies de coquilles vides à l'entrée de chaque mas

Ce mois d'août a rassemblé tous les facteurs propices à l'apparition de cette "mauvaise eau'" (traduction en occitan): fortes chaleurs, l'absence de vent. L'eau atteint jusqu'à 30 degrés et prend une coloration blanche due à un manque d’oxygène. "Regardez! Ces huîtres sont ouvertes, mortes parce qu'il n'y a plus d'oxygène dans l'eau", constate Karine Caussel propriétaire d'une ferme aquacole à Mèze. A l'entrée de son mas, les coquilles vides s'entassent dans une benne. Apportée la veille, elle est déjà entièrement pleine. Un tiers de sa production est perdue, mais ce n'est pas fini: "l'eau n'est pas encore normale, elle est trouble, marron avec des algues mortes en suspension". Le vent heureusement s'est levé ces derniers jours et l'air est moins chaud. "Mais quand vous avez perdu 100% de votre récolte comment voulez vous survivre?".

Calamités agricoles

La préfecture annonce des aides d'urgence, via le dispositif des calamités agricoles. Des experts vont passer dans les mas cette semaine pour constater les pertes de productions. C'est le fond national de gestion des risques agricoles qui financera ces indemnités. Les ostréiculteurs pourront aussi bénéficier de la prise en charge de cotisations ou d'exonération de taxes.

Il y a 15 ans, 6.000 tonnes perdues

Le précédent épisode sévère de malaïgue remonte à 2003 sur le Bassin de Thau: la filière avait perdu 6.000 tonnes de coquillages.

La préfecture rappelle que la malaïgue n'est pas une maladie mais un phénomène naturel. Les coquillages commercialisés ne présentent donc aucun danger pour la santé.