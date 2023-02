La Manche, poids lourd de l'agriculture française : la preuve en 5 chiffres

Vingt-quatre ovins et neuf bovins manchois ont rejoint la capitale ces deux derniers jours. Ils représenteront le département dans la plus grande ferme de France qui devraient accueillir 600.000 personnes jusqu’au 5 mars à Paris. Sept vaches manchoises tenteront même dès ce dimanche de briller au concours de la race Normande.

Vingt-sept producteurs et artisans manchois dont cinq labellisés « Bienvenue à la ferme » font également le voyage pour faire la promotion des produits et du savoir-faire local.

L'agriculture dans la Manche en 5 chiffres

73%

Avec plus de 8.000 exploitations, l’agriculture occupe 73% du département.

1,4 milliard

C’est le chiffre d’affaires en euros de l’agriculture manchoise. Le secteur fait travailler près de 12.000 personnes dans le département.

726 500

C’est le nombre de bovins dans le département... soit plus que le nombre d’habitants ! On trouve aussi 37 400 ovins (dont 10.000 sur les prés salés), 406 800 porcins, 4,5 millions de volailles et 12 321 équidés (destinés au sport et aux loisir).

5 200

C’est en hectares la surface consacrée à la production de légumes dans le département. La Manche est le premier département légumier normand et se classe même au premier rang national pour la production de navets et poireaux.

40

C’est le nombre de médailles remportées par la Manche au Salon de l’Agriculture 2022 (22 en or, 11 en argent et 7 en bronze