La Manche va-t-elle devenir un terroir viticole ?

Les projets de vignobles fleurissent dans le département, notamment au sud et une association vient même de se créer au niveau régional. Un nouveau terroir rendu possible par le réchauffement climatique notamment.

"La Normandie a été un lieu de vigne pendant un millénaire, avant le cidre, il y avait le vin," rappelle Edouard Capron, président de l'association Vignerons de Normandie qui s'est créée début 2021 et sera officiellement inaugurée ce jeudi 14 avril, avec le soutien de la région et de la Chambre d'agriculture de Normandie. Les vignes avaient presque disparu depuis le début du XXe siècle, remplacées par le cidre. Elles vont donc leur retour dans la région.

Les Vignerons de Normandie compte déjà une quarantaine de producteurs parmi leurs membres. L'un des enjeux : trouver les bons cépages pour la région. "Cela être des cépages que l'on retrouve déjà dans d'autres régions mais le but est de définir peut-être des vins normands," espère Edouard Capron.

Sébastien Arnaud a déjà commencé à planter ses pieds de vignes : du chenin, du pineau d'Aunis et du Chardonnay. La plantation doit se poursuivre jusqu'à l'année prochaine mais à terme, ce sont quelques 12 000 pieds qui doivent voir le jour sur sa petite parcelle de Saint-Jean-de-la-Haize, près de Granville. Un défi de pionnier pour ce nouveau vigneron qui a également une boutique de vin à Paris. "On avance vraiment à tâtons et tant qu'on n'aura pas fait les premières vignifications, on ne saura pas ce que ça va donner," explique-t-il, "et en plus, on va aussi découvrir l'amplitude des différences entre les producteurs." "Tout est à faire, tout est à créer, tout est à découvrir," se réjouit le vigneron.

Un réchauffement climatique qui redessine la carte des vins en France

Une aventure rendu possible par le réchauffement climatique selon Sébastien Arnaud. "On constate qu'il y a des montées de températures qui permettent d'avoir les conditions requises pour élever du vin," analyse-t-il. Ces changements de température vont mener à des changements durables dans la géographie des cépages d'après le vigneron, et le mouvement est déjà en marche. "Cela a déjà commencé avec l'Angleterre qui est un test d'il y a longtemps, en France, il y a beaucoup de vignobles qui commencent à remonter soit en altitude, soit plus au nord," explique Sébastien Arnaud. Conséquence : des terroirs comme la Normandie où il n'y avait presque plus de vigne, la voient revenir. Et cela concerne d'autres territoire selon lui avec la Loire qui pourrait par exemple avoir des cépages traditionnellement plus au sud pour trouver un peu de fraîcheur. "Je pense que dans le prochain siècle, le développement de la vigne se fera plutôt sur la partie nord de la France," conclut Sébastien Arnaud.

Un réchauffement climatique dont Edouard Capron voit les effets sur les vendanges, "décalées de plus d'un mois maintenant" mais pour lui, c'est aussi à double tranchant avec des hiver plus doux et des périodes de gel qui arrivent au printemps comme on l'a vu récemment en Normandie.