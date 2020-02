La marque "Origine Corrèze " s'expose au salon de l'agriculture

Comme l'année dernière la Corrèze fera cavalier seul au salon de l'agriculture qui a lieu du 22 février au 1er mars. Le département installera son propre stand au cœur du hall 3 qui regroupe les produits et saveurs de France. Une opportunité surtout de mettre en valeur la marque "Origine Corrèze". Avec à ce jour 80 producteurs inscrits, soit 250 produits, deux fois plus qu'à son lancement en octobre dernier, Origine Corrèze" monte rapidement en puissance. Et accumule déjà des succès comme en novembre dernier lors du salon du Made in France à Paris où les producteurs présents ont eu de nombreuses retombées directes et indirectes.

Un stand doublé par rapport à l'an dernier

La présence de la marque au salon de l'agriculture poursuit le même objectif : montrer les atouts des producteurs corréziens et renforcer la notoriété et l'attractivité du département. Le Conseil départemental et la Chambre d'agriculture associés pour l'occasion y mettent tant d'espoirs que la taille du stand cette année est le double de l'an dernier, 70 mètres carré pour un coût de 43 000 euros. Neuf producteurs adhérents de "Origine Corrèze" seront présents durant tout le salon, parmi lesquels la cave de Branceilles ou le domaine de Chirac. Et comme l'an dernier des confréries seront également de la partie qui proposeront des dégustations aux visiteurs.

L'AOC Vin de Corrèze au salon

Pour les producteurs cette présence au salon de l'agriculture est une aubaine. "Dans le salon de l'agriculture en principe on est perdus, parce que des petits producteurs comme ça on est perdus au milieu de la masse" indique Jean Mage, viticulteur du domaine de Chirac. La bannière "Origine Corrèze" doit leur permettre donc de se faire mieux voir, notamment en se démarquant de l'ensemble des producteurs de Nouvelle-Aquitaine. D'autant plus que cette année pour la première fois sera présentée l'appellation d'origine Vin de Corrèze au salon. Mieux vaut donc ne pas être aux côtés des producteurs de vin de Nouvelle-Aquitaine à côté desquels dit en souriant Jean Mage, "on est tout, tout petits".