La marque Poitou étoffe son stand au salon de l'agriculture

Deux-Sèvres, France

C'est la journée de la Vienne au salon de l'agriculture porte de Versailles à Paris ce lundi. La journée des Deux-Sèvres ce sera vendredi. Mais les deux départements sont regroupés sur ce salon autour du stand de la "marque Poitou". C'est la 2e année qu'il y a un espace dédié au Poitou sur toute la durée de l’événement.

120 produits de 24 entreprises

Espace qui s'étoffe cette année avec la présence de 120 produits de produits de 24 entreprises de la Vienne et des Deux-Sèvres les classiques du Poitou : l'angélique, le broyé ou encore le fromage de chèvres. Mais aussi d'autres, plus insolites comme de la vodka de La Chapelle-Thireuil, des bijoux d'Antran ou encore du caramel végétal sans gluten de Niort. Un stand de 56m² avec donc une boutique, mais aussi un espace d'animation cuisine et un comptoir à bières.

On va être beaucoup plus visibles

"C'est vraiment une force d'être avec d'autres producteurs. On va être beaucoup plus visibles", estime Cécile Proux qui fabrique avec son mari des produits à tartiner "Les mets d'Aimé", à la Roche-Rigault, près de Loudun. "L'identité Poitou n'existait pas auparavant donc là c'est une vraie opportunité de faire la promotion de notre territoire", complète Frédéric Proux. Sans ce stand commun, Olivier Cornet, le gérant de la savonnerie "du Coq à l'ane" ne serait pas allé au salon de l'agriculture. "On l'a fait pendant quatre ans mais après on ne pouvait plus pour des questions de budget".

Les richesses touristiques du Poitou sont également mises en avant pendant le salon. Un séjour a été spécialement concocté pour les visiteurs du salon. Un parcours clé en main, avec visite, restauration, hébergement, dans les deux départements.