La Mayenne au 54ème Salon de l'Agriculture du 25 février au 5 mars

De nombreux agriculteurs mayennais sont présents, cette année encore, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.

La plus grande ferme du monde ouvre ses portes ce matin. François Hollande inaugure, pour la dernière fois en tant que Président de la République, le Salon de l'Agriculture. C'est le 54ème du nom. L'an passé, plusieurs centaines de milliers de visiteurs avaient pu admirer près de 4.000 animaux et faire connaissance avec celles et ceux qui vivent et travaillent à la campagne. Une sortie familiale à la découverte ou à la redécouverte du monde agricole. C'est aussi un évènement très important pour les paysans qui participent au concours général, une compétition qui met en avant leur savoir-faire.

Une vingtaine d'agriculteurs mayennais ont d'ailleurs réussi à qualifier, pour ce concours, plusieurs bêtes dans les catégories "bovin", "ovin" et "équin". Les jeunes des lycées agricoles de Laval et de Château-Gontier porteront aussi, avec tout autant de fierté que leurs ainés, les couleurs de l'agriculture de notre département.