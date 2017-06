La Mayenne en déficit d'eau : angoisse chez les agricultrices et agriculteurs

Situation critique, les terres sont sèches, plus d'eau dans le sol. Le milieu agricole mayennais est très inquiet.

Le sud mayennais est en alerte renforcée, notamment sur le bassin de l'Oudon. Vigilance dans le nord. Il n'y a plus d'eau ou presque dans le sol, les terres sont sèches et parfois dures comme du bois. Les prairies, qui servent pour l'alimentation du bétail, "grillent" au soleil. On traine en fait un déficit pluviométrique depuis l'automne dernier. Absence de pluies significatives, fortes chaleurs, un cocktail redoutable souligne Sylvain Le Graët, agronome à la chambre d'agriculture : "la réserve des sols est épuisée. Tout le département est impacté. Si dans les semaines à venir il ne pleut pas la situation deviendra critique pour le maïs, l'orge, le colza".

De possibles conséquences sur le rendement des cultures céréalières

Alors, évidemment, ce manque d'eau pourrait hélas avoir de sévères conséquences sur la production, le rendement des cultures. Une mauvaise nouvelle de plus dans un contexte économique déjà très difficile à gérer pour les agricultrices et agriculteurs mayennais.