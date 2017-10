La Mayenne parmi les départements où les revenus annuels des agriculteurs sont les plus faibles

Les plus faibles revenus agricoles sont notamment enregistrés chez nous selon les chiffres de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole.

Au niveau national, selon la MSA, qui vient de publier ses statistiques pour 2016, le revenu annuel des agriculteurs est en légère hausse par rapport à l'année précédente. Une augmentation à relativiser cela dit. Elle s'explique davantage par une baisse des charges que par une évolution des recettes poursuit la Mutualité Sociale Agricole.

La MSA indique qu'au niveau national près de 20% des exploitants seraient en déficit en 2016 et 30% des exploitants auraient un revenu inférieur à 350 euros par mois, un chiffre stable par rapport à 2015. Les plus faibles revenus, l'an dernier, sont enregistrés dans le Sud-Ouest, touché par la grippe aviaire, le Centre frappé par les inondations et donc, chez nous, en Mayenne et dans des départements voisins comme l'Orne et la Sarthe.