Franche-Comté, France

Il n'y a qu'une seule vache franc comtoise qui a reçu cette année un premier prix au concours de la race montbéliarde du salon de l'agriculture à Paris. Ismeralda du Gaec Bucher du Soleil Levant à Ecurcey reçoit le prix le plus prestigieux, celui de la meilleure mamelle adulte. Le juge, Jean-Loïc BLANCHAIS a été particulièrement séduit par les veines bien présentées sur les mamelles d'Ismeralda : "C'est celle qui avait les trayons les mieux placés sous les quartiers" explique le juge. "Ismeralda est une vache qui a vieilli en gardant tous les attraits d'une belle et bonne vache" . Le juge a voulu récompenser la solidité d'une vache qui vieilli en beauté et qui est encore capable de faire une lactation.

la meilleure mamelle c'est la cerise sur le gâteau

L'éleveur d'Ismeralda, Nicolas Bucher avait pour la première fois une vache sélectionnée à Paris. C'est un coup de maître dont il ne revient toujours pas. "ça fait plaisir , je suis sur un nuage, c'est la folie je suis assailli de messages, c'est quelque chose d'incroyable à vivre" confie Nicolas Bucher, l'éleveur d'Ismeralda très ému.